تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وعدم إقامة أو استخدام المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية، لما تشكله من خطورة جسيمة تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وأضافت الوزراة في بيان، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" الهادفة إلى توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والحد من الممارسات الخاطئة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، على أهمية العبور فقط من الأماكن المخصصة لذلك، والمتمثلة في المزلقانات الشرعية التابعة للهيئة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام وسلامة حركة القطارات.

