إعلان

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

كتب : أحمد العش

07:00 ص 03/01/2026

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وعدم إقامة أو استخدام المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية، لما تشكله من خطورة جسيمة تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وأضافت الوزراة في بيان، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" الهادفة إلى توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والحد من الممارسات الخاطئة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت هيئة السكة الحديد، على أهمية العبور فقط من الأماكن المخصصة لذلك، والمتمثلة في المزلقانات الشرعية التابعة للهيئة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام وسلامة حركة القطارات.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعابر العشوائية السكة الحديد وزارة النقل حوادث القطارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان