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"سلطة الطيران" تطالب الشركات بإخطار الركاب بمتطلبات الدول المسافرين إليها

04:31 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
"سلطة الطيران" تطالب الشركات بإخطار الركاب بمتطلبات الدول المسافرين إليها

وزارة الطيران المدني

مصراوي

وزعت سلطة الطيران المدني، نشرة على جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، طالبت خلالها ضرورة إخطار الركاب بمتطلبات الدول المسافرين إليها سواء كمحطة أولى أو ثانية، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها تلك الدول، سواء بضرورة عمل المسحة قبل السفر أو قيام الدول المسافرين إليها بعمل مسحة للراكب فور الوصول أو الحجز الصحي أو المنزلي لمدة 14 يوما .

وقال الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، إن هناك تعليمات من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات للركاب سواء القادمين أو المسافرين، و إمدادهم بكافة المعلومات عن الدول المتوجهين إليها، حيث هناك بعض الركاب يجهلون الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول المتوجهين إليها، مما يوقعهم في مأزق عند الوصول .

يذكر أن هناك بعض المسافرين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، فوجئوا بوجود حجر صحي لمدة 14 يوما، حيث تشترط الكويت على بعض الدول بسفر رعاياها عن طريق الدول الخضراء الخالية من كورونا أو نسب الإصابة بها ضعيفة .

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