ننشر تفاصيل لقاء رئيسَي "الشيوخ" و"الأعلى للإعلام"

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، اليوم الإثنين، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

تأتي زيارة جبر، لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

ومن جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية، قائلًا خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "هناك كتيبة من الصحفيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية".

ورحب عبدالرازق بالتهنئة التي تلقاها من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقال موجهًا حديثه إلى كرم جبر: "نرحب بوجودك في مجلس الشيوخ، فهو ممثل الصحافة المصرية، وما أدراكم بالصحافة المصرية التي نكن لها كل التقدير والاحترام؛ فهي منوط بها باستمرار رسم الصورة الصحيحة الصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر".

وأضاف رئيس "الشيوخ": "نثمن ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به المجلس الأعلى للإعلام وزملاؤه من ضبط كثير من الأمور لدعم العمل الصحفي والإعلامي، ونأمل في المزيد من العمل الذي يتم على يد الرجال المخلصين".

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسته لمجلس الشيوخ، وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي"، مضيفًا: "إن شاء الله سيأتي عليه كل خير".

وتابع جبر: "نحن نحتاج في الفترة القادمة أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوهًا سياسية في السنوات القادمة"، لافتًا إلى أن المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب، وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر.