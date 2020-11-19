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"الصحة العالمية" تكشف خطورة الشتاء على انتشار كورونا

12:22 م الخميس 19 نوفمبر 2020
"الصحة العالمية" تكشف خطورة الشتاء على انتشار كورونا

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تأثير فصل الشتاء على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المنظري، إنه "لا يوجد أي تأثير مباشر للشتاء على الفيروس بحسب البيانات التي درستها المنظمة، ودول العالم بمختلف تدرجات الحرارة والطقس فيها ينتشر بها المرض".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأوضح المنظري أن الاختلاف يكمن في أن سلوكيات الناس تتغير مقارنة بفصل الصيف، وبالتالي نسبة انتشار المرض تتزايد نتيجة تزاحم الأشخاص داخل مناطق جغرافية محددة ومنخفضة التهوية.​

فيروس كورونا الشتاء منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري

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