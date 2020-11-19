وزير الري: مصر تعمل على دعم أشقائها بحوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة

كتب- أحمد مسعد

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، كلود نياموجابو بازيبو- وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب عبدالعاطي، عن سعادته بزيارة نظيره الكونغولي للقاهرة متطلعًا للعمل سوياً على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية.

‏‎من جانبه أعرب الوزير الكونغولي عن شكره وتقديره للدعوة التي تلقاها لزيارة مصر مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولي.

وأوضح وزير الري، أنه استعرض مع الوزير الكونغولي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

يذكر أن الاجتماع الوزاري، استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين الوزارتين والمرفوعة للعرض على السادة الوزراء للتصديق عليها فيما يخص تعزيز أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال الفترة القادمة، ومن أهمها التحضير لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية - كينشاسا في أوائل عام 2021 والذي تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار بالإضافة لتدريب الكوادر الفنية المسئولة عن تشغيل المركز.

ويمثل هذا المركز أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو وستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.

وأوضح عبدالعاطى، أن الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والري لدعم التعاون مع دول حوض النيل في مجالات توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ومشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار الفيضانات ومشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تعمل على دعم أشقائها من دول الحوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الري، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة خاصة في مجال إنشاء السدود الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية وإنشاء آبار المياه الجوفية بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب بالمناطق المحرومة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شهد اللقاء تكريم الطالب الكونغولي جان منتيكي كاباي، لحصوله على درجة الماجستير بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعنوان "دراسة تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه في حوض نهر الكونغو".

واصطحب الدكتور عبدالعاطي، الوزير الكونغولي والوفد المرافق له لتفقد مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة للتعرف على أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في التنبؤ بالأمطار، وزيارة مركز التليمتري للاطلاع على سُبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.​