"خلال عامين".. أبرز جهود حزب مستقبل وطن في خدمة المجتمع

كتب- مصراوي:

أصدر حزب مستقبل وطن تقريرا عن إنجازاته خلال عامين قائلا: "إن حزب مستقبل وطن يضع نصب عينيه تحقيق مصلحة المواطنين عملاً وليس قولاً، ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الأمانة المركزية للحزب وأمانات المحافظات على مستوى الجمهورية النزول للشارع ومُشاركة المواطنين مشاكلهم والمُساهمة في توفير الحلول لتلك المشكلات باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما حزبيا لجميع أعضاء الحزب".

وبحسب التقرير فإن أبرز جهود الحزب خلال الفترة الماضية جاءت كما يلي:

الرعاية الصحية

نظم الحزب حوالي 3000 قافلة طبية منذ 2018 وعالج حوالي 25 ألف مواطن من فيروس سي بالمجان بكافة محافظات الجمهورية، وابتكر الحزب فكرة تجهيز أتوبيسات كعيادات مُتنقلة بأطقمها الطبية لتقديم خدماتهم العلاجية للمواطنين.

كما تم توزيع حوالي 1.5 مليون مطبوع إرشادي بمختلف المحافظات لتوعية المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا وسُبل الوقاية منه وتوزيع حوالي 80 ألف حقيبة تحتوي على بعض وسائل التعقيم والتطهير (كمامات – قفازات طبية – مواد مُطهرة) بمختلف المحافظات، فضلاً عن تشكيل مجموعات من شباب الحزب وبعض المتُخصصين لإجراء عمليات تطهير وتعقيم لـ (دور العبادة – المصالح حكومية والخدمية – وسائل النقل والمواصلات – ماكينات الصراف الآلي – منشآت سياحية) بمختلف المحافظات.

كما تم تنظيم العديد من القوافل البيطرية بجميع المناطق الريفية للكشف على الماشية وتقديم العلاج اللازم بالمجان في إطار برامج دعم الفلاح المصري.

وأقام الحزب نحو 350 معرضا منذ عام 2018 بجميع المحافظات لبيع المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة والتكفل بدفع المصروفات لحوالي 85000 من الطلبة غير القادرين مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة سنوية قبل بدء العام الدراسي.

وساعد الحزب نحو 2000 من الشباب المُقبلين على الزواج (على مدار عامين)، من خلال تجهيز الفتيات بالأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات بالعديد من محافظات الوجهين (البحري والقبلي) استفاد منها ما يقرب من مليون أسرة.

ووزع الحزب نحو 2 مليون بطانية على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات مع الحرص على أن يتم ذلك بصورة منتظمة قبل بدء موسم الشتاء من كل عام.

وأقام 1000 منفذ لبيع السلع الغذائية والتموينية (اللحوم – الدواجن – الأسماك) والخضروات بأسعار مخفضة في إطار المُساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووقع العديد من البروتوكولات مع بعض الشركات والمصانع الخاصة بشأن إقامة منتديات لتوفير فرص العمل للشباب حيث تم توفير ما يقرب من 7000 فرصة عمل لهم بمختلف المحافظات على مدار عامين.

كما تم توزيع كميات من المواد الغذائية المجانية على الأسر الفقيرة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا خاصةً خلال شهر رمضان واستفاد منها حوالي مليون أسرة على نطاق كافة المحافظات.

وأقام الحزب العديد من السرادقات أمام البنوك ومكاتب البريد والدفع بالعديد من شباب الحزب لتنظيم عملية صرف المعاشات لكبار السن والمنح المقدمة من الدولة لمتضرري فيروس كورونا مع مراعاة الإرشادات الصحية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وساهم في إعادة تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتوزيع العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً في العديد من المحافظات.

وتم توزيع حوالي 2 مليون شنطة رمضان ووجبات جاهزة على العمال خلال شهر رمضان الكريم، فضلاً عن توزيع كميات كبيرة من حلوى المولد على الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات وذلك على مدار العامين الأخيرين.

وتبنى الحزب مبادرات مختلفة تم من خلالها مساعدة العديد من الحالات الإنسانية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم أوجه الدعم لهم المتمثل في (إيجاد فرص عمل – توفير سكن – التكفل بمصاريف التعليم – توفير العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية).

وعقد الحزب العديد من الندوات التثقيفية في كافة المجالات بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي بحضور العديد من الوزراء وبعض الشخصيات العامة فضلاً عن عقد العديد من ورش العمل بمقار الحزب بجميع المحافظات لتدريب السيدات والشباب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومفهوم الأمن القومي.

وأقام مسابقات رياضية ومعسكرات شبابية أبرزها دوري مستقبل وطن للكرة الخماسية على مستوى الجمهورية وتكريم الفرق الفائزة، فضلاً عن تفعيل كافة الأنشطة الرياضية بنادي مستقبل وطن بالسيدة زينب.

واضطلع الحزب بالتكفل بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لعدد 27 ألف مخالفة بواقع 1000 مخالفة بكل محافظة.