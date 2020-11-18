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تكهنات ووسائل ضغط.. أول تعليق لوزير التعليم بشأن إجراء حركة تغييرات بالوزارة

04:23 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تكهنات ووسائل ضغط.. أول تعليق لوزير التعليم بشأن إجراء حركة تغييرات بالوزارة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم


كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لم يحدث إجراء أية حركة تغييرات بقيادات الوزارة والمدريات التعليمية.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء حركة تغييرات قريبًا إن شاء الله بعد مداولات داخلية.

وتابع وزير التربية والتعليم: "ما يتم تداوله من أسماء، كله تكهنات ووسائل ضغط".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت في فبراير الماضي اختبارات لاختيار قيادات بالوزارة ومديري المديريات.

وكشفت مصادر عن بعض الأسماء التي اختيرت في أكبر حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية، والوظائف القيادية بديوان الوزارة.

وجاءت الأسماء كالتالي:
محمد سعد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بدلًا من البحيرة،
والإبقاء على خالد حجازي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد عطية مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وطه عجلان مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بدلًا من القليوبية، ومحمد عبد الهادي رئيسًا لمجلس إدارة المعاهد القومية، وخالد عبد الحكم مديرًا للتعليم الثانوي والخاص.

وزير التعليم طارق شوقي محمد سعد

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