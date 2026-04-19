أفادت قناة الجزيرة، بوصول طائرتين أمريكيتين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.

وقال مراسل الجزيرة في إسلام آباد، خلال إن وسائل الإعلام الباكستانية، نقلت عن مصادر مطلعه، بوصول طائرتين أمريكيتين إلى إسلام آباد، تقلان فريقاً تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلام آباد مساء الغد لإجراء مفاوضات مع طهران.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن إيران أطلقت الرصاص في مضيق هرمز، وهو ما يعتبر انتهاكا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار، عن طريق استهدف سفينة فرنسية وأخرى للشحن من بريطانيا.

وأضاف ترامب، أن إيران أعلنت مؤخراً نيتها إغلاق المضيق، مؤكدًا أن الحصار الأمريكي قد أغلقه بالفعل.

وقال ترامب، إن طهران تتكبد خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار يومياً، بينما لا تتكبد الولايات المتحدة خسائر.