إعلان

وصول طائرتين أمريكيتين إلى باكستان تمهيدا لجولة مفاوضات مع إيران.. فيديو

كتب : وكالات

06:26 م 19/04/2026

مفاوضات إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت قناة الجزيرة، بوصول طائرتين أمريكيتين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة مع إيران.

وقال مراسل الجزيرة في إسلام آباد، خلال إن وسائل الإعلام الباكستانية، نقلت عن مصادر مطلعه، بوصول طائرتين أمريكيتين إلى إسلام آباد، تقلان فريقاً تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلام آباد مساء الغد لإجراء مفاوضات مع طهران.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن إيران أطلقت الرصاص في مضيق هرمز، وهو ما يعتبر انتهاكا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار، عن طريق استهدف سفينة فرنسية وأخرى للشحن من بريطانيا.

وأضاف ترامب، أن إيران أعلنت مؤخراً نيتها إغلاق المضيق، مؤكدًا أن الحصار الأمريكي قد أغلقه بالفعل.

وقال ترامب، إن طهران تتكبد خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار يومياً، بينما لا تتكبد الولايات المتحدة خسائر.

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان مفاوضات إيران وأمريكا إسلام آباد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
اقتصاد

بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
زووم

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
وفاة والد الفنانة منة شلبي
زووم

وفاة والد الفنانة منة شلبي
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
شئون عربية و دولية

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)