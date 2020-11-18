الحكومة تكشف حقيقة إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بكورونا

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع لها نهائيًّا، موضحة أنه يتم منح المعلم الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة.

وفي إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب في ظل أزمة كورونا، تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلًا عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، إلى جانب التزام العاملين بالمدارس بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية؛ بما فيهم أُسر الطلاب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، يُرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).