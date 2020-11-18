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"مصر للطيران" تسيِّر 36 رحلة دولية تقل 3700 راكب.. غدًا

01:48 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 36 رحلة دولية تقل 3700 راكب.. غدًا

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة تسيِّر اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 36 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3700 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (واشنطن، بيروت، بغداد، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، روما، نيويورك، دبي، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة)، و٨ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٧٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية رحلات دولية

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