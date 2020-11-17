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مصادر بالأزهر: التحقيق في واقعة مخلة بين طالب وفتاة داخل الجامعة

09:43 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
مصادر بالأزهر: التحقيق في واقعة مخلة بين طالب وفتاة داخل الجامعة

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، أن الجامعة أحالت واقعة ضبط طالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة في وضع مخل مع فتاة بجوار مبنى الكنترول المركزي بفرع البنين بمدينة نصر، للتحقيق الداخلي.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن كلية الدراسات الإسلامية تعتزم فصل الطالب نهائيا من الجامعة بعد ثبوت الواقعة، مشيرة إلى أن إدارة الأمن الإداري فتحت تحقيقا حول كيفية دخول الفتاة إلى حرم البنين بمدينة نصر.

وأشارت المصادر، إلى مدير أمن جامعة الأزهر وبخ بعض أفراد الأمن الإداري وشركة الأمن الخاصة المسؤولين عن مداخل ومخارج الحرم الجامعي بمدينة نصر، بسبب الواقعة.

جامعة الأزهر واقعة مخلة كلية الدراسات الإسلامية

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