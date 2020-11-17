ختام تدريب الدفعة الأولى من برنامج البعثات الخارجية للتعليم العالي

كتب- محمد نصار:

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، تدريب الدفعة الأولى من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ وقوامها 28 متدربا من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

والتقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى.

وأضافت: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب.. نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفيرا يمثلون مصر وجامعاتهم ونفسهم"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائمة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يحتوي على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.