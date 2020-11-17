شيخ الأزهر يهنئ عُمان بالعيد الوطني الـ 50 للسلطنة
كتب - محمود مصطفى:
هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للسلطنة.
وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى ـ عز وجل ـ أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على السلطنة، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان