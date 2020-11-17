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شيخ الأزهر يهنئ عُمان بالعيد الوطني الـ 50 للسلطنة

07:00 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
شيخ الأزهر يهنئ عُمان بالعيد الوطني الـ 50 للسلطنة

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للسلطنة.

وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى ـ عز وجل ـ أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على السلطنة، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار.

أحمد الطيب الأزهر الشريف عمان

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