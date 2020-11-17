"الشيوخ" و"البرلمان العربي" ينسقان لدعم القضايا العربية

مصراوي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال زيارة وفد من البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الشيوخ برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي: "نرحب بأخ فاضل، وسيكون هناك تعاون وثيق بين مجلس الشيوخ والاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف عبد الرازق: "يمثلنا إخوة أفاضل، والبرلمان سيقوم بدور وثيق لدعم أواصر الثقة، ونأمل في اتخاذ مزيد من الخطوات؛ استكمالًا للمسيرة الطويلة للكيان الراقي العظيم الذي يجمع بين البرلمانات العربية".

وأشاد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بموقف مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمها للقضايا الإقليمية، قائلًا: "مصر لها مكانة مرموقة برئاسة الرئيس السيسي.. ونحرص على التعاون مع الشيوخ، وندعم القضايا التي تتبناها مصر، وسيكون هناك تعاون ملموس مع مصر ومع المنطقة العربية".

وأضاف العسومي: نقدم الدعم لمصر لما تقوم به من خطوات لدعم والدفاع عن قضايا الأمة العربية.