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لتبسيط المفاهيم.. "البيئة" تقدم الدعم الفني لمبادرة "رواد التنمية المستدامة"

10:33 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة التنمية المستدامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية في مؤتمر عقدته مؤسسة "مش لوحدك للتنمية" تحت رعاية جهاز شئون البيئة لتدشين (مباردة رواد التنمية المستدامة).

وتهدف المبادرة إلى تعريف المواطنين بمفهوم التنمية المستدامة ومحاوره وأهدافه، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بطريقة مبسطة مما سيجعلها مبادرة سهلة التقبل لدى المواطن البسيط، وقد أطلقت المبادرة أولى حملاتها التوعوية (حملة ترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام) لما لها من أضرار كبيرة على البيئة والكائنات الحية وتقوم الحملة بتعريف الجمهور بالبدائل الصديقة للبيئة مثل الأكياس البلاستيكية سميكة الحجم والأكياس الورقية والشنط القماش.

وأكدت سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، على حرص وزارة البيئة على تقديم الدعم الفني للمبادرة من خلال المشاركة بالخبراء والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة في الدورات التدريبية وورش العمل التي ستعقدها المبادرة لفئات المجتمع المختلفة بهدف نشر وتبسيط مفهوم التنمية المستدامة.

مبادرة رواد التنمية المستدامة وزارة البيئة التنمية المستدامة

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