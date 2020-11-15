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الأنبا مرقس والأنبا يؤانس يترأسان احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

02:00 م الأحد 15 نوفمبر 2020
الأنبا مرقس والأنبا يؤانس يترأسان احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

كتب- مصراوي:

ترأس أعضاء اللجنة البابوية كلا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم وتوابعها، صلاة رفع البخور وزفة الأيقونة في اليوم الخامس من احتفالات دير الشهيد العظيم مارجرجس في ديره بالرزيقات بمحافظة الأقصر في ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

وحرص زوار الدير على المشاركة في زفة الأيقونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واقتصر الاحتفال على الزيارات اليومية دون نصب الخيام والمبيت تحسباً لانتشار فيروس كورونا وعدم السلام بالأيدي.

وفي نفس السياق وضعت مديرية أمن الأقصر بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر واللواء أشرف منير حكمدار المديرية خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات وانتشارا واسعا لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية وتركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير وعلى الطرق المؤدية إليه للكشف عن الأسلحة والمعادن ومنعت وقوف السيارات.​

الأنبا مرقس الأنبا يؤانس احتفالات دير مارجرجس أسيوط

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