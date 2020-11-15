وزيرة البيئة: الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية وزارة الدولة للإعلام للإعلان عن الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة تنمية التي كانت قد أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في 21 سبتمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام لتبني أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

حضر الاحتفالية، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مبادرة "تنمية" تهدف إلى إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار في مجال البيئة، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي، حيث إنهم قادة المستقبل والركيزة الأساسية للتنمية.

وأوضحت أن المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية حفاظا على حق الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة لديها الكثير من الملفات الهامة من أجل بيئة افضل للجميع ومنها الحد من تلوث الهواء والمياه وقضية إدارة منظومة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية والذي تتجسد في الحفاظ على المحميات الطبيعية، معربة عن سعادتها لإطلاق حملة eco- Egpyt للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة، بالتعاون مع وزارتي الإعلام والسياحة.

ولفتت إلى قيام وزارة البيئة بالعمل مع كل الوزارات لإدماج البعد البيئي في جميع مناحي التنمية فقد اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكمن أهميتها في مراعاة البعد البيئي بجميع المشروعات التنموية على مستوى الخطة الاستثمارية، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج الجديدة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإتاحة الماجستير المهني حول الموارد الطبيعية.

وشددت على ضرورة أن يتسلح الشباب بالثقافة البيئية، ويكون لهم دورا ملموسا على أرض الواقع في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتة إلى اهتمام وزارة البيئة بمد يد العون للشباب بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح المحميات الطبيعية أمام الشباب لتنفيذ كافة الأنشطة الشبابية بداخلها.

وأكدت: "لن نستطيع تحقيق تنمية متكاملة بدون شباب واعٍ ومدرك ويعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع المصرفي والخاص والمجتمع المدني".

جدير بالذكر أنه قد تقدم للمسابقة أكثر من 190 متقدما في الفروع الثلاثة التي سبق الإعلان عنها وقامت لجنة التحكيم -ضمت الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والسفيرة الدكتورة ندى العجيزي، والدكتورة هويدا مصطفى، والإعلامي أسامة كمال، والأديبة الدكتورة لميس جابر- باختيار الفائزين، والذين تم تكريمهم تقديرا لعملهم.