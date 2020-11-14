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السيسي عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة مصر الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة

09:48 م السبت 14 نوفمبر 2020
السيسي عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة مصر الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة

السيسي يتفقد مدينة مصر للألعاب الأوليمبية


(مصراوي):

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على زيارته اليوم السبت، لمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس: "تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر، الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء".

وينشر "مصراوي" 11 معلومة عن المدينة الرياضية الأوليمبية:

1- أكبر مدينة رياضية أوليمبية في الشرق الأوسط.

2- أنشئت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية.

3- مبنية على أحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

4- تضم استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج.

5- وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج.

6- تضم مجمعات أوليمبية للسباحة والفروسية والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.

7- تحتوي على ميادين للقوس والسهم والرماية والخرطوش ومضمار لألعاب القوى.

8- بها مستشفى طبي رياضي متكامل وفندق مجهز لاستضافة الوفود الرياضية.

9- تضم مرافق إدارية لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية.

10- بها أماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى ومسجد بسعة 500 مصلٍ.

11- تساعد مصر على استضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية.

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الرئيس السيسي مدينة مصر الأوليمبية العاصمة الإدارية

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