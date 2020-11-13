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نائب "رئيس الوفد": إحياء عيد الجهاد بالتمسك بمبدأي الاستقلال ودستور الحريات

04:36 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
نائب "رئيس الوفد": إحياء عيد الجهاد بالتمسك بمبدأي الاستقلال ودستور الحريات

الدكتور هاني سري الدين

مصراوي
قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، إن القيمة الحقيقية للاحتفال بعيد الجهاد تتمثل في التمسك بالمبادئ التي أرساها سعد زغلول ورفاقه منذ أكثر من مئة عام لتظل حتى هذه اللحظة مبادئ راسخة وثوابت.

وأوضح سري الدين في بيان له، الجمعة، أن عيد الجهاد ليس مجرد ذكرى تاريخية نحتفل بها، وإنما هو تاريخ يؤكد على مبدأين لا يتغيرا حينما قام سعد زغلول ورفاقه بمخاطبة المندوب السامي كانوا يستهدفون تحقيق الاستقلال لمصر وإرساء دستور يحترم قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

وأشار سري الدين إلى أن هذه المبادئ حتى هذه اللحظة يجب أن تكون مبادي وثوابت للوفد وللمصريين جميعا، موضحا أن الاستقلال لا يزال ضروريا ولو كان غير قائم على الاستعمار وإنما الذاتي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ونوه سري الدين بأن روح الاستقلال ما زالت تعتمد على فكرة اختيار الاختيار السياسي وهو ما يقتدي دولة مستقلة قوية.

وأكد سري الدين أن هدف إرساء دستور يحترم الحريات يجب أن يكون دائمًا بمضمونه هو أحد ثوابت الوفد والحياة السياسية في مصر متمثلا في احترام الحقوق والحريات وإرساء العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية وتعدد الأحزاب واحترام الرأي والرأي الآخر.

وعيد الجهاد الوطني، هو عيد كانت تحتفل به مصر منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن هذا العيد باسم الزعيم سعد زغلول.

حزب الوفد هاني سري الدين دستور الحريات

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