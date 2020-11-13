"أدب الحوار والتعبير عن الرأي".. خطبة الجمعة اليوم

قررت وزارة الأوقاف أن يكون "أدب الحوار والتعبير عن الرأي" موضوع خطبة الجمعة اليوم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.

وشددت الوزارة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه إغلاق بيوته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، أطلقت منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً.​