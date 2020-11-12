خلال مؤتمر صحفي السبت.. وزير الآثار يعلن أكبر كشف أثري بسقارة

كتب- مصراوي:



أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تنظيم مؤتمر صحفي عالمي، للإعلان عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وذلك يوم السبت الموافق ١٤ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة ١١ صباحا.



وقد أعلنت الوزارة في بيان سابق أن هذا الكشف المرتقب يعد أكبر كشف أثري سيتم الإعلان عنه خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت الوزارة أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.



جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.

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