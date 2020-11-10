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هيئة مكتب "الشيوخ" تبحث استعدادات إقرار اللائحة

09:23 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
هيئة مكتب "الشيوخ" تبحث استعدادات إقرار اللائحة

مجلس الشيوخ

اجتمعت اليوم الثلاثاء، هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ لبحث استعدادات إقرار اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقا لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في المادة (18) يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطةً لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

وكانت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المرجأة وضبط صياغة كافة النصوص.​

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

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