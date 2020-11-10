3 دجاجات بـ110 جنيهات.. "المجمعات الاستهلاكية" تطرح لحومًا ودواجن بأسعار مخفضة

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن عروض تخفيضات في أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات.

وأضافت الشركات أنه في حال شراء أكثر من دجاجة مجمدة يتم حساب سعر الكيلوجرام بـ37 جنيهًا، وفي حال شراء دجاجتين مجمدتَين زنة الواحدة 1100 جرام بسعر 75 جنيهًا بدلًا من 82 جنيهًا، وأيضًا طرح 3 دواجن بسعر 110 جنيهات بدلًا من 122 جنيهًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين وطرح المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وتطرح المجمعات الاستهلاكية أيضًا لحوم طازجة سودانية بسعر 85 جنيهًا للكيلوجرام، واللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 65 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، إضافة إلى توفير كل المستلزمات من السلع والمنظفات.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمختلف المحافظات، في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية بمخازن الوزارة يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتأمين مخزون من كل السلع الأساسية طوال الوقت؛ وهو ما نجحت فيه وزارة التموين خلال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق نقصًا في أية سلع غذائية.