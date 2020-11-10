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"الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا

11:47 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
"الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد :

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأية موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا مع دخول فصلَي الخريف والشتاء، ومراجعة كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

ووفقًا لمنشور رسمي، تم تعميمه على كل القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، تم التشديد على ضرورة التزام كل العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها، وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الزراعة الالتزام بالنظافة العامة في كل الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات وأجهزة كشف الحرارة على كل الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع تأكيد استمرار تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وشدد القصير على ضرورة التزام العاملين بالحدائق العامة: الأورمان، والأسماك، وحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، والمترددين عليها بارتداء الكمامات داخلها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، ومراعاة عدم حدوث تكدس أو زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الأبواب لحماية المواطنين.

السيد القصير وزير الزراعة فيروس كورونا

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