متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الأحد، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل فيها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، والحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة العاملين.