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وصول أول رحلات السياحة الأوزبكية إلى مطار شرم الشيخ (صور)

08:28 م الأحد 01 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال" القادمة من طشقند عاصمة أوزبكستان، وكان على متنها 152 راكبًا، في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية، والتي توقفت في ظل جائحة كورونا.

واستقبل فريق العلاقات العامة، ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.​

رحلات السياحة الأوزبكية مطار شرم الشيخ أوزبكستان جائحة كورونا

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