عبدالعال يرفع جلسة النواب ويدعو العامة للانعقاد للطوارئ
كتب- مصراوي:
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، داعيا اللجنة العامة للانعقاد لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراض أسباب فرض حالة الطوارئ، والتعهدات بعدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية إلا في أضيق الظروف وبما لا يتعاض مع الحريات العامة وكذلك الحفاظ على الأمن القومي.
وحدد الدستور وقانون اللائحة الداخلية مجلس النواب، آليات فرض حالة الطوارئ.
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