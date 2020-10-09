"لطيف ليلًا".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات



(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 32 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 30 22

بلطيم 31 24

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 31 19

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 30 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 17

نويبع 37 26

طابا 32 22

كاترين 33 16

الطور 36 23

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 43 26

إدفو 43 24

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 36 28

أبو رماد 35 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 26