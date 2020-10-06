شعراوي: إجراء الاختبارات لـ 1700 متقدم لوظائف الإدارة المحلية بـ "الوطنية للتدري

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.



شهد اللقاء استعراض نتائج المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين التي عقدت بالأكاديمية الوطنية خلال شهر سبتمبر الماضي وأهم التجارب المستفادة من هذا البرنامج وأهم متطلبات البرامج المستقبلية لنواب المحافظين.



كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها تطورات برنامج المسؤول الحكومي المحترف، والذي انطلقت المرحلة الثالثة منه بمحافظات كفرالشيخ والبحيرة والشرقية بإجمالي 221 متدربا ليصل إجمالي عدد المتدربين داخل المبادرة حوالي 3484 متدربا من مختلف المحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.



كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات والعاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة.



وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.



وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى جهود الأكاديمية الوطنية والتعاون القائم خلال الفترة الحالية في تطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.



كما شهد الاجتماع أيضاً التنسيق بين الوزارة والأكاديمية للبدء في إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات في الإعلان رقم 2 لسنة 2020 والذين تم استيفاء الأوراق والشروط الخاصة بالتقدم للمسابقة بالنسبة لهم.



وأوضح الوزير، أنه من المقرر إجراء الاختبارات لحوالي 1700 متقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً للبرامج الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن هذا العدد من المتقدمين هم من تم الانتهاء من فحص ملفاتهم وقاموا باستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة لهذه المسابقة.



ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، على أن وزير التنمية المحلية شريك نجاح أساسي ورئيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن أكبر الداعمين لها، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية في الكثير من الملفات الخاصة بالتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات بكافة المحافظات والوزارة.