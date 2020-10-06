السيسى فى ذكرى النصر: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.
وأضاف الرئيس في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل، من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما فى طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".
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