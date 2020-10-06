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السيسى فى ذكرى النصر: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات

10:32 ص الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
السيسى فى ذكرى النصر: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

وأضاف الرئيس في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل، من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما فى طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".​

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انتصارات أكتوبر

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نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الذكري الـ47 لنصر أكتوبر - فيديو

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