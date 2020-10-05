وكيل البرلمان يهنئ السيسي بنصر أكتوبر: القوات المسلحة درع الوطن والعمود الفقري للدولة

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال وهدان، في خطاب التهنئة، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة هي درع الوطن الحصينة والعمود الفقري للدولة المصرية، وصمام الأمان التي تتحطم عليه كل المؤمرات الخارجية التي تستهدف مصر، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر رسالة بأن المصريين إذا أرادوا فعلوا ولا يمكن كسر إرادتهم مهما كان حجم الخيانات والمؤامرات.

وطالب وكيل النواب بضرورة استعادة روح انتصارات حرب أكتوبر في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كل أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها، مطالبًا الشباب والمواطنين بتقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.

وشدد وهدان على ضرورة اصطفاف المصريين بجميع انتمائهم خلف قيادتهم السياسية برئاسة الرئيس السيسي؛ خصوصًا في ظل المشكلات التي تهدد مصر؛ سواء أزمة سهد النهضة أو ليبيا أو سيناء، مؤكدًا أنه مهما كانت الأخطار التي تواجه مصر إلا أن توحد الجبهة الداخلية سيدمر أية مؤامرة خارجية على مصر.