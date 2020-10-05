في ذكرى الملحمة.. "المهندسين" تهنئ القوات المسلحة بـ"نصر أكتوبر العظيم"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه بعث برسالة إلى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، قال فيها إن نقابة المهندسين المصرية تتقدم بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى يوم نصر أكتوبر المجيد، الذي تحقق فيه نصر مؤزر فاق كل النظريات العسكرية ومحطمًا كل الأساطير، نصر استرد للوطن كرامته وهيبته وأعاد سيادته على أرضه الطاهرة.

وأضاف ضاحي: "تحية عرفان واحترام لكم في يوم النصر، وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار؛ الذين بذلوا النفس والروح وروت دماؤهم ثرى هذا الوطن العظيم فداء له".

وأضاف ضاحي، في بيان اليوم الإثنين: في هذا اليوم المجيد نسترجع بطولاتكم وتضحياتكم وملحمتكم التي أذهلت العالم أجمع ونذكر لشعبنا الأبي تلاحمه وتضامنه وتضحياته، وها أنتم اليوم تخوضون معركة مكافحة الإرهاب البغيض بنفس روح الفداء والتضحية، وتقودون مع باقي أجهزة الدولة معركة البناء والتعمير، محققين معجزات جديدة لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد نقيب المهندسين أن القوات المسلحة الدرع الواقية والحصن الحصين في الحرب والسلم، فحق لكم أن تفخروا وتعتزوا بما قدمتم وما تقدمون، وحق علينا دعمكم وتقديركم على ما تبذلونه، تحيا مصر العزة والكرامة مرفوعة الرأس بشعبها وجيشها العظيم ومنارة لكل القاصدين.