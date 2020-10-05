أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

القوات المسلحة تنظم المعرض الـ13 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2020"

02:00 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
القوات المسلحة تنظم المعرض الـ13 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2020"

صورة من محتوى الفيديو

كتب -محمد سامي:
تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض، السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)، والذي يستمر في الفترة من 4-6 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات.

وشمل المعرض جناحًا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما ضم المعرض جناحًا للأنشطة الفنية ضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت فى حرب أكتوبر 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض " ذاكرة أكتوبر 2020 " على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.

القوات المسلحة الثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2020

الخبر التالى:

"القوى العاملة": صرف 273 مليون جنيه لـ 124 ألف عامل بالسياحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالمناطق وأسماء الشوارع.. خريطة وقف البناء كليا في 9 أحياء بالجيزة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا