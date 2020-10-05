أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

مش حنبطل نسافر.. "مصر للطيران" تستكمل حملتها التشجيعية للسفر

01:25 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
مش حنبطل نسافر.. "مصر للطيران" تستكمل حملتها التشجيعية للسفر

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، والبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر قطاع خاص في مصر، إنه سيتم استكمال الحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها "مصر للطيران" من قبل تحت عنوان "مش حنبطل نسافر".

وقامت الشركة بالمشاركة مع البنك في عمل رحلة ترويجية خاصة إلى مدينة طابا بجنوب سيناء رقم MS015، بحروف تسجيل SU-GFE على طراز A220-300، لمجموعة من عملاء باقة "Prime Me"؛ لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وتشجيعًا منها لاستعادة الحركة السياحية الداخلية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وصرَّح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية": بدأت الشركة حملتها الترويجية "مش حنبطل نسافر" من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية، وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.

وأضاف أبو العينين أن الشركة تُسير رحلتَين إسبوعيًّا إلى طابا، متبعة كل الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة ركابها.

ومن جانبه، قال عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري إن الشركة تتبنى خططًا طموحة لإعادة حركة السياحة الداخلية والخارجية بقوة مرة أخرى إلى مصر من خلال تنظيم العديد من البرامج ، وإن الشركة لا تدخر جهدًا في ذلك، وترحب بالمشاركة في أية مبادرات تهدف إلى تنشيطها.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن هذه الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمجموعة من عملاء CIB Prime Me الأكثر استخدامًا لمنتجات البنك، وكذلك أكفأ موظفي البنك ممن نجحوا في تحقيق أفضل الإنجازات، وهي تعكس تقدير البنك لثقة العملاء وجهود الموظفين ودعمهم المتواصل.

وأشار عيسى إلى أن هذا التعاون بين "CIB" و"مصر للطيران" هو تأكيد على نجاح الشراكة بيننا وبين الناقل الوطني في مصر، مؤكدًا الشرف الكبير الذي يحظى به البنك عبر العمل مع "مصر للطيران" التي تعكف على إثراء تجربة السفر لعملاء البنك.

وشدد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي على اعتزازه بإضافة 555 مليون ميل خلال عام 2019، وهو ما يعادل تكلفة نحو 30 ألف تذكرة طيران لشرق المتوسط وجنوب أوروبا، مؤكدًا سعي البنك المستمر نحو زيادة حجم الأعمال مع "مصر للطيران".

جدير بالذكر أن "Prime Me" هي باقة مصممة حصريًّا لفئة الشباب، أطلقها البنك التجاري الدولي (CIB) في مطلع العام في ظل توجه الدولة لتمكين الشباب والإسراع بمعدلات الشمول المالي؛ حيث إنها موجهة لتلبية احتياجات الشباب وتقدم لهم مجموعة متنوعة من أفضل المزايا البنكية وغير البنكية عبر برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، وذلك عبر تقديم المزيد من نقاط المكافآت BONUS مقابل كل معاملاتهم؛ لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية، حيث يحصل عميل Prime Me من خلال برنامج المكافآت على نقاط BONUS تضاف شهريًّا إلى حسابه عند الاحتفاظ بالحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلًا عن نقاط BONUS إضافية من خلال العديد من الوسائل؛ ومن بينها المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهريًّا باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التي توفرها الباقة في مجموعة مختارة من المتاجر.

شركة مصر للطيران البنك التجاري الدولي وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

موبايلات ودروع.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة بالعاصمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​هل يشهد الأسبوع الحالي تقلبات جوية عنيفة وأمطار؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا