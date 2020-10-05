مش حنبطل نسافر.. "مصر للطيران" تستكمل حملتها التشجيعية للسفر

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، والبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر قطاع خاص في مصر، إنه سيتم استكمال الحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها "مصر للطيران" من قبل تحت عنوان "مش حنبطل نسافر".

وقامت الشركة بالمشاركة مع البنك في عمل رحلة ترويجية خاصة إلى مدينة طابا بجنوب سيناء رقم MS015، بحروف تسجيل SU-GFE على طراز A220-300، لمجموعة من عملاء باقة "Prime Me"؛ لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وتشجيعًا منها لاستعادة الحركة السياحية الداخلية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وصرَّح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية": بدأت الشركة حملتها الترويجية "مش حنبطل نسافر" من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية، وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.

وأضاف أبو العينين أن الشركة تُسير رحلتَين إسبوعيًّا إلى طابا، متبعة كل الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة ركابها.

ومن جانبه، قال عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري إن الشركة تتبنى خططًا طموحة لإعادة حركة السياحة الداخلية والخارجية بقوة مرة أخرى إلى مصر من خلال تنظيم العديد من البرامج ، وإن الشركة لا تدخر جهدًا في ذلك، وترحب بالمشاركة في أية مبادرات تهدف إلى تنشيطها.

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن هذه الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمجموعة من عملاء CIB Prime Me الأكثر استخدامًا لمنتجات البنك، وكذلك أكفأ موظفي البنك ممن نجحوا في تحقيق أفضل الإنجازات، وهي تعكس تقدير البنك لثقة العملاء وجهود الموظفين ودعمهم المتواصل.

وأشار عيسى إلى أن هذا التعاون بين "CIB" و"مصر للطيران" هو تأكيد على نجاح الشراكة بيننا وبين الناقل الوطني في مصر، مؤكدًا الشرف الكبير الذي يحظى به البنك عبر العمل مع "مصر للطيران" التي تعكف على إثراء تجربة السفر لعملاء البنك.

وشدد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي على اعتزازه بإضافة 555 مليون ميل خلال عام 2019، وهو ما يعادل تكلفة نحو 30 ألف تذكرة طيران لشرق المتوسط وجنوب أوروبا، مؤكدًا سعي البنك المستمر نحو زيادة حجم الأعمال مع "مصر للطيران".

جدير بالذكر أن "Prime Me" هي باقة مصممة حصريًّا لفئة الشباب، أطلقها البنك التجاري الدولي (CIB) في مطلع العام في ظل توجه الدولة لتمكين الشباب والإسراع بمعدلات الشمول المالي؛ حيث إنها موجهة لتلبية احتياجات الشباب وتقدم لهم مجموعة متنوعة من أفضل المزايا البنكية وغير البنكية عبر برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، وذلك عبر تقديم المزيد من نقاط المكافآت BONUS مقابل كل معاملاتهم؛ لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية، حيث يحصل عميل Prime Me من خلال برنامج المكافآت على نقاط BONUS تضاف شهريًّا إلى حسابه عند الاحتفاظ بالحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلًا عن نقاط BONUS إضافية من خلال العديد من الوسائل؛ ومن بينها المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهريًّا باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التي توفرها الباقة في مجموعة مختارة من المتاجر.