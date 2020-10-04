انطلاق قوافل طبية وتنموية لدعم عشش السودان في الجيزة

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كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، بدء قافلة تنموية مستمرة بمنطقة مساكن عشش السودان، في إطار التعاون المثمر ما بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة والهلال الأحمر، وبالتزامن مع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، والدكتور محمد سامي الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية المجتمع والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي ووكلاء كليات ( الفنون التطبيقية –طب القصر العيني – الدراسات العليا للتربية) وممثلين عن صندوق علاج الإدمان ومعهد الأورام ومركز الدعم النفسي وبناء الذات ومديرية الثقافة بالجيزة.

وتضمنت القافلة خدمات صحية – خدمات اجتماعية – خدمات ثقافية وتوعوية – تنمية مهارات واكتشاف الحرف –محو أمية- علاج الإدمان- تقديم الدعم النفسي مع تقديم بطاقة تحويل مجاني للحالات الحرجة التي تستدعي عمليات جراحية لمستشفى القصر العيني.

كما تم تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية للأطفال وتعليمهم بعض الفنون كالرسم من خلال مديرية الثقافة بالجيزة، على أن يتم غدًا تقديم خدمات من مديرية التضامن الاجتماعي، وخدمات لغير القادرين على دفع المصروفات المدرسية.

وتستمر بعض فعاليات هذه الحملة على مدار العام وذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين بها وكذلك لمد يد العون وتلبية الاحتياجات من محافظة الجيزة لأبنائها من أهالي المنطقة.