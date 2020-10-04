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تأجيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

02:32 م الأحد 04 أكتوبر 2020
تأجيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء حفل تكريم أوائل الثانوية العامة الذي كان مقرر عقده ظهر اليوم الأحد، على أن يُقام في الثانية ظهر الاثنين.

وأكدت الوزارة، أن التأجيل يعود إلى ارتباط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بموعد طارئ.

وتم إبلاغ الطلاب الأوائل وأسرهم، بعد دخولهم قاعة التكريم، بأنه تقرر تأجيل الاحتفالية إلى الغد، وسط حالة من التعجب لصدور قرار مفاجئ بعدم إقامة الحفل رغم اكتمال الاستعدادات وانتظار وصول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأعلنت الوزارة، التكفل بإقامة الطلاب وأولياء أمورهم من المحافظات البعيدة، مع توفير تذاكر سفر وبدل مواصلات.

وزارة التربية والتعليم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة

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