بعد الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.. الزراعة تدشن 14 منشأة معزولة لتصدير الدواجن

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى نجاح وزاوة الزراعة في تطوير الصناعة وإنتاج كميات بشكل يضمن الاكتفاء الذاتي من جهة وعدم الإفراط حتى لا تغرق الأسواق وتنهار الأسعار.

وأضاف سليمان في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن منظمة الصحة الحيوانية اعتمدت 14 منشأة حيوانية معزولة جميهم في الظهير الصحراوي، لافتًا إلى أن أول شحنات التصديد ستكون في شهر أكتوبر الجاري، على أن تكتمل طاقات تلك المنشآت التصديرية يونيو المقبل بعد توقف 14 عامًا.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن تلك المنشآت يتم تطبيق الأمان الحيوي على أعلى مستوى، تمهيدًا للتصدير لكافة الدول العربية والأجنبية.

ولفت سليمان، إلى أن الوزارة أخذت خطوات استباقية لتشجيع المرابين والمستثمرين في المجال الداجني من خلال تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة معايير الأمان الحيوي بالمزارع والطاقات الاستعباية، وتوفير قروض ميسرة بنسبة 5%، ودعم منشآت المربيين بنظام التربية المغلق.

يشار إلى أن مصر صدرت في 2006 مايقرب 6.8 مليون دولار قبل التوقف.

الجدير بالذكر أن مصر تنتج ما يقرب من 4 ملايين دجاجة يوميًا بمتوسط 1.4 مليار دجاجة، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة وتستوعب الصناعة 2.5 عامل.