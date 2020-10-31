"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 26 ألف راكب على متن 233 رحلة.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن المطار يشهد وصول 121 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 15199 راكبًا، ويغادر المطار 112 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11695 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 233 رحلة طيران لرحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تقل 26 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.