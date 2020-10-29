بعد وقف برنامج "زملكاوي".. تفاصيل 14 أزمة لاحقت برنامج الزمالك عبر 5 فضائيات

كتب- مصراوي:

أعلنت قناة الزمالك أمس إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذكرت القناة، أنه بناء على القرار رقم 78 الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بتاريخ 27 أكتوبر 2020، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علما وتنفيذا للقرار.

وشهد برنامج الزمالك بمختلف مسمياته العديد من العقوبات بالإيقاف عبر شاشات الفضائيات المختلفة وهي: ltc والحدث والرافدين والمحور، والتي كان يشتري النادي الهواء منها بعقود محددة، وآخرها قناة الزمالك، ويستعرضها مصراوي على النحو التالي:

١- في 5 فبراير 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج ملعب شريف- المعروف بأنه كان برنامجا لنادي الزمالك- على قناة "ltc" لمدة أسبوع لما بدر من تجاوزات في إحدى حلقاته حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق.

٢- في 1 سبتمبر 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث برنامج ملعب الزمالك على قناة "ltc" بسبب ما وصفه بـ "المعالجات الإعلامية المستهجنة وتصفية الحسابات".

٣- في 8 أكتوبر 2018، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرارا بوقف بث "ستاد الزمالك" المعروض على قناة الحدث الفضائية والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر، مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.

٤- في 11 نوفمبر 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة الحدث الفضائية لمدة شهر، وكذلك منع أحمد جمال مقدم البرنامج المشار إليه من تقديم أي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تحالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية وذلك بأن سمح لأحد ضيوفه بإلقاء الاتهامات على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعلى أحد الأندية الرياضية دون دليل وإهانة أحد الحكام الرياضيين بألفاظ نابية.

٥- في 8 ديسمبر 2018، أعلن المجلس الأعلى للإعلام، أن قناة الحدث استبقت قرار المجلس بإيقاف برنامج "الزمالك النهاردة" الذي يقدمه وليد صلاح عبداللطيف على قناة الحدث وفريق إعداده بالكامل لمدة أسبوعين، لما بدر من البرنامج من مخالفات.

٦- في 15 يناير 2019، أصدر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا رقم 3 لسنة 2019 بمنع استضافة مرتضى منصور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والصحف لمدة شهرين باستثناء ما يكون متعلقا بصفته النيابية أو الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب، وجاء في المادة 2 من القرار: منع بث برنامج ملعب الزمالك المعروض على الحدث لمدة شهرين وإحالة مقدم البرنامج المشار إليه إلى النقابة المختصة للمساءلة التأديبية.

٧- في 27 فبراير 2019، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، وجاء المنع بسبب ما ارتكب من مخالفات للمعايير والضوابط الإعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية.

٨- في 24 مارس 2019، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور لمدة شهر بسبب عدم حصول قناة المحور على تصريح من المجلس ببيع الهواء.

٩- في 1 أبريل 2019، أعلن النائب البرلماني سعيد حساسين، مالك قناة الرافدين، وقف بث القناة بناء على القرار 1251 بتاريخ 1 أبريل 2019، الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية وذلك لحين تقنين أوضاع القناة، حيث كانت الرافدين تبث برنامج "ملعب الزمالك" بعد وقفه بقناة المحور بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

١٠- في 7 أبريل 2019، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى التي تقدم بها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وقناة المحور، ضد قرار إيقاف برنامج "الزمالك اليوم".

١١- في 26 مايو 2019، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده.

١٢- في 4 أغسطس 2019، قررت قناة المحور وقف برنامج "الزمالك اليوم" المتعاقد عليه نادي الزمالك للظهور على شاشتها بشكل يومي رسمياً. وأخطرت قناة المحور، القلعة البيضاء في جواب رسمي بوقف برنامج الزمالك اليوم على شاشتها بشكل رسمي، بسبب العقوبات التي تعرضت لها مؤخراً.

١٣- عقب ذلك عاد البرنامج إلى قناة الحدث بشكل مؤقت لحين إطلاق قناة الزمالك، وبالفعل توقف البرنامج على شاشة الحدث مع ظهور القناة للنور وظهر باسم "زملكاوي".

١٤- أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف بث برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين لما بدر به من مخالفات من قبل رئيس نادي الزمالك.