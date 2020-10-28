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رئيس الوزراء: خطاب السيسي خلال احتفالية المولد النبوي حمل أكثر من رسالة إنسانية

04:18 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء: خطاب السيسي خلال احتفالية المولد النبوي حمل أكثر من رسالة إنسانية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، على أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم,

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM، كأول مؤسسة حكومية مصرية وأفريقية تحوز تلك الشهادة، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للارتقاء الدائم والاستمرار في هذا المستوى.​

مصطفى مدبولي السيسي احتفالية المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف

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