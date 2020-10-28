شيخ الأزهر يكلف "الأمير" بتسيير أعمال رئيس الجامعة لحين عودة المحرصاوي (مستند)



كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تكليف الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، بتسيير أعمال رئيس الجامعة.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه على أن يسير الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أعمال رئيس الجامعة لحين عودة الدكتور محمد المحرصاوي من أجازته.

وكشفت مصادر بالأزهر الشريف، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعرض لوعكة بسيطة الأسبوع الماضي لظروف مرضية، لم يحضر على إثرها الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة الذي عقد أمس بمقر الإدارة بمدينة نصر.

وأوضحت المصادر لمصراوي، الأربعاء، أن الدكتور محمد ابو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أدار مجلس الجامعة بالأمس، بدلا من الدكتور محمد المحرصاوي.

وقالت المصادر أن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات الأولى، يعاني هو الآخر من وعكة صحية، ولم يحضر مجلس الجامعة بالأمس.

وكان مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد أمس الثلاثاء قد تقدم بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف للأمة الإسلامية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري.

وأدان مجلس الجامعة تلك الهجمة الشرسة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، مؤكدا وقوفه وتأييده لموقف شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد صحيفة "شارلي إيبدو" التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله.

وأكد المجلس على الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وشدد على الحرص على استخدام التدابير اللازمة كافة؛ للوقاية من الوباء، ونوه على الحرص على استخدام نظام اليوم الكامل في الدراسة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات، واستثمار القوى البشرية بكل طاقاتها، ووجوب المتابعة للعملية التعليمية.

وأشاد المجلس بتعيين الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ في مجلس الشيوخ.

من جانبه، وجه الدكتور يوسف عامر الشكرَ للمجلس، مؤكدًا حرصه على خدمة المؤسسة الأزهرية من خلال موقعه الجديد، فيما أكد الدكتور مصطفى عبدالغني حرصه الشديد على استمرار التعاون الوثيق بينه وبين الأزهر؛ جامعًا وجامعةً، شاكرًا المجلس موقفه الداعم له في كل خطواته مدة سبع سنوات قضاها في مجلس الجامعة؛ بداية من عميد كلية طب الأسنان، وحتى أصبح نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.