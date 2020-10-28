الأزهر: إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بعدة لغات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه سيتم إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، يعمل على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

وأضاف الطيب، خلال كلمته في ذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة سيتم بثها بالعديد من لغات العالم، كما سيتم تخصيص مسابقة عالمية عن النبي محمد، عليه الصلاة السلام.

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الشخصيات التي أثرت الحياة الدينية بمؤلفاتها، ويمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.