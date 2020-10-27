ممثل يونيسيف: تقديم محتوى إعلامي خاص بالأطفال بالاتفاق مع الأعلى للإعلام



مصراوي

وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، بمقر المجلس في ماسبيرو، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".



وقال ممثل الأمم المتحدة، جيرمي هوبكنز: يسعدني أن يتم توقيع البروتوكول مع المجلس الأعلى للإعلام، وان يتم بداية عمل خطة العمل الثانونية، عن كود الطفل في الإعلام المصري، وتفعيل مدونة السلوك، والتي تم تطويرها مع بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف: سيتم إنتاج محتوي إعلامي يخص الأطفال، وكيفية تغطية الأخبار التي تخص الأطفال، وتدريب الإعلاميين على هذة الاتفاقية، لكي نساعد ونحمي الأطفال.

ووجه جيرمي الشكر، للمجلس الأعلى للإعلام الذي يقوم بحماية الأطفال، عن طريق وسائل الإعلام المصرية.

وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم توقيع البروتوكول بين المجلس الأعلى للإعلام، ومنظمة اليونسيف لفترة عمل لمدة عام، وقد تم التفاعل والمباحثات بين الجهتين منذ ما يقرب شهر ونص، للاتفاق على تفاصيل هذا الاتفاق.

وأضاف صالح، أن أهم هذه الأكواد التي سيتم تفعيلها والعمل عليها مع منظمة اليونسيف، هي الأكواد الخاصة بالأطفال في في الإعلام المصري، كي يتم حماية الأطفال، وتقديم محتوي إعلامي يتناسب مع الأطفال في مصر.



وقال نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة فترة عمل جبارة بين المجلس ومنظمة اليونسيف، وهذا يعبر عن مدي الجهد المبذول في المجلس الأعلى للإعلام .

وأكد أن هدف هذا الاتفاق هو كيفية تقديم محتوي إعلامي يتناسب مع الطفل المصري وفقا للمعايير الدولية، وسيتم عمل ورش عمل وتدريب للإعلاميين والصحفيين، كي يتم تقديم محتوي إعلامي يتناسب مع الأطفال.