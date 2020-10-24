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"القومي للمرأة" يطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي (صور)

07:33 م السبت 24 أكتوبر 2020
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كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، لقاء توعوي بعنوان الوقاية من سرطان الثدي، بحضور مها مروان المقررة المناوبة لفرع القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحة الثدي والأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، و70 سيدة وعدد من سيدات إينرويل وعضوات فرع المجلس، بالتعاون مع مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام (وقاية) ومؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة.

وقدمت مروان تعريفًا بدور المجلس القومي للمرأة واختصاصاته والخدمات المقدمة من خلال مكتب الشكاوى، وكيفية التعامل مع خدمة مكتب الشكوى بالمجلس، مشيرًا إلى نشاط فرع القاهرة في المجالات المختلفة التي تفيد المرأة المصرية، وأهمية التدريب للمرأة في جميع المجالات الحياتية للنهوض بمستواها الثقافي والعلمي والاجتماعي والصحي، وتأكيد دعم المجلس لحملات التوعية المستمرة للوقاية من سرطان الثدي وتشجيع السيدات للكشف المبكر ودعم المحاربات للتغلب على المرض وعرض قصص نجاح البطلات المحاربات وتكريمهن.

من ناحيته، قدم شريف إجابات للعديد من التساؤلات الخاصة بالوقاية من سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الفحصوات والكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، كما أهدى عددًا من السيدات إجراء فحوصات الماموجرام والسونار للسيدات بالمجان للكشف المبكر بهدف الوقاية من سرطان الثدي.

القومي للمرأة حملات توعية سرطان الثدي

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