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1879 مرشحًا.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

09:08 ص السبت 24 أكتوبر 2020
1879 مرشحًا.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

انتخابات مجلس النواب

كتب- مصراوي:

انطلقت انتخابات مجلس النواب في الداخل، وتستمر على مدار يومين السبت و الأحد 23 و24 أكتوبر، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتنافس في المرحلة الأولى 1879 مرشحًا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك يومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

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