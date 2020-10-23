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مجلس النواب 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات

12:45 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
مجلس النواب 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الداخل لمن يقيمون في محافظات المرحلة الأولى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات غدا السبت وبعد غد الأحد.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر الرابط التالي

مجلس النواب كشوف الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الجيزة الفيوم أسوان انتخابات النواب

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