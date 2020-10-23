مجلس النواب 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات

كتب- محمد نصار:

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الداخل لمن يقيمون في محافظات المرحلة الأولى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات غدا السبت وبعد غد الأحد.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر الرابط التالي