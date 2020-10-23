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البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط

12:06 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط

القوات البحرية المصرية

كتب- مصراوي:

نجحت القوات البحرية المصرية في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فني مفاجئ به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني.

وقالت القوات المسلحة، في بيان الجمعة، إنه على الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة بإجمالي 57 شخصا (48 رجلا - 6 سيدات - 3 أطفال) من جنسيات مختلفة (31 عراقيا - 23 إيرانيا - تركيين اثنين - مصري) مع سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب.

تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.​

القوات البحرية المصرية البحر المتوسط سيدي براني تركيا

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