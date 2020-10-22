أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الأرصاد تعرض فيديوهات لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ

09:04 م الخميس 22 أكتوبر 2020
الأرصاد تعرض فيديوهات لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ

صورة ارشيفية

كتب- أحمد عبد المنعم:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الفيديوهات ترصد تعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة على كل من رشيد بالإسكندرية، بلطيم- كفر الشيخ، الطريق الدولي اسكندرية دمياط .

وقالت الهيئة: "تبقى فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال اليوم على الساحل الغربي وشمال الدلتا كما تتكاثر السحب المنخفضة علي معظم المناطق من شمال البلاد".

يذكر أن هيئة الأرصاد، أشارت إلى دخول السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الدلتا ومدن القناة، والتى سيحدث لها تطور على بعض الأماكن وسقوط الأمطار هناك ما بين الخفيفة إلى المتوسطة إلى الغزيرة ولا يوجد منها أى قلق.

وجاءت الفيديوهات كالتالي:

جمصة

بلطيم- كفر الشيخ

رشيد

الطريق الدولي اسكندرية دمياط تحديدا بعد رشيد

غرب الإسكندرية

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: صُدمت من "بائعة خضار" لا تعرف مصطلح "تنمية مستدامة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا