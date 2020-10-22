الأرصاد تعرض فيديوهات لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ
كتب- أحمد عبد المنعم:
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الفيديوهات ترصد تعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة على كل من رشيد بالإسكندرية، بلطيم- كفر الشيخ، الطريق الدولي اسكندرية دمياط .
وقالت الهيئة: "تبقى فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال اليوم على الساحل الغربي وشمال الدلتا كما تتكاثر السحب المنخفضة علي معظم المناطق من شمال البلاد".
يذكر أن هيئة الأرصاد، أشارت إلى دخول السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الدلتا ومدن القناة، والتى سيحدث لها تطور على بعض الأماكن وسقوط الأمطار هناك ما بين الخفيفة إلى المتوسطة إلى الغزيرة ولا يوجد منها أى قلق.
وجاءت الفيديوهات كالتالي:
جمصة
بلطيم- كفر الشيخ
رشيد
الطريق الدولي اسكندرية دمياط تحديدا بعد رشيد
غرب الإسكندرية
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