17% فائدة في هذه الحالة.. كيف تقسط مديونية "الكهرباء" المتراكمة؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من حق المواطن تقسيط المديونية إذا تراكمت لعدة أشهر، نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم.

وكشف المصدر لمصراوي عن أنه من يمكن التقسيط إذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة العداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء، ولا يحق للمشترك المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء بشكل شهري ويتم تطبيق فوائد بنسبة 17% عند تقسيط المديونية.

وبدأت، منذ يوليو الماضي، شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الصادرة عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا خلال مؤتمر صحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي تم تطبيقها بداية من فاتورة يوليو:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 ك/وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 ك/وات (48 قرشا بدلا من 40 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 ك/وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 ك/وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 ك/وات (118 قرشا بدلا من 100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف ك/وات 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 ك/وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.

من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا.​