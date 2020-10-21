موجهًا بمساندة المزارعين والمربين.. وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية

كتب-أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه قرر تشكيل غرفة عمليات من قطاعات الوزارة المختلفة؛ نظرًا للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية؛ حتى تتابع مع المزارعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ.

القصير وجه قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشكلات الفورية التي تواجه المزارعين والمربين، كما وجه أيضًا قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين؛ لتوصيل التوصيات والإجراءات الوقائية لهم؛ لتخفيف أي أضرار، وكذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية، وأيضًا الخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة مع المربين والصيادين؛ لمساعدتهم في تخفيف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها البلاد.

وأكد وزير الزراعة جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كل أجهزة الدولة للتعامل مع المياه والأمطار الغزيرة.

وطالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، وإفادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليًّا.

وكلف وزير الزراعة رئيسَ مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للمناخ الزراعي ومعاهد الإرشاد والمحاصيل والأراضي لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه في وقت سابق بإصدار توصيات وإرشادات للمزارعين والمربين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة، وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام؛ لضمان وصول الإرشادات إلى كل المزارعين وتوعيتهم؛ لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة.